Сын вице-президента "Лукойла" Шамсуаров обвинил правоохранителей в провокации

Сын заместителя руководителя компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров заявил, что конфликт с сотрудниками полиции был устроен по вине правоохранителей.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов кинули в автомобиль подруги Шамсуарова жезл. Сын вице-президента компании "Лукойл" был допрошен в Гагаринском суде Москвы, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Руслан Шамсуаров пытался скрыться от нескольких экипажей полиции. Событие транслировалось в социальные сети в прямом эфире. Гонки происходили на автомобиле Mercedes Gelandewagen.

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События: происшествия
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