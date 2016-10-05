Сын вице-президента "Лукойла" Шамсуаров обвинил правоохранителей в провокации

Сын заместителя руководителя компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров заявил, что конфликт с сотрудниками полиции был устроен по вине правоохранителей.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов кинули в автомобиль подруги Шамсуарова жезл. Сын вице-президента компании "Лукойл" был допрошен в Гагаринском суде Москвы, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Руслан Шамсуаров пытался скрыться от нескольких экипажей полиции. Событие транслировалось в социальные сети в прямом эфире. Гонки происходили на автомобиле Mercedes Gelandewagen.