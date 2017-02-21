Вице-президент США призвал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону

Вице-президент США Майкл Пенс заявил о планах Вашингтона по усилению своих вооруженных сил, а также призвал европейских коллег по НАТО следовать примеру США.

– Мы должны стоять на страже суверенитета и территориальной целостности европейских стран. На фоне попыток России силой изменить международные границы, мы должны поддерживать усилия Польши, стран Балтии по поддержке присутствия там сил НАТО, - заявил Пенс по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, он обвинил коллег по НАТО в недостаточном финансировании своей безопасности. Ранее с подобным заявлением выступал президент США Дональд Трамп.

Страны-члены НАТО должны тратить на оборону 2 процента от ВВП. На сегодняшний день этот показатель выполняют только Великобритания, Греция и Эстония, сообщает «ТВ Центр».