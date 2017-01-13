Вице-президент США Байден на день отложил церемонию прощания с Украиной
Визит вице-президента США Джо Байдена на Украину начнется 16 января, а не 15-го, как сообщалось ранее.
- Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник, — цитирует представителя МИД Украины RT со ссылкой на «Украинские новости».
В рамках визита Байден планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Ранее сообщалось, что вице-президент США перед своей отставкой намерен посетить Швейцарию и Украину, где он собирался пробыть с 15 по 18 января.
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