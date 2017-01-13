Вице-президент США Байден на день отложил церемонию прощания с Украиной

Визит вице-президента США Джо Байдена на Украину начнется 16 января, а не 15-го, как сообщалось ранее.

- Визит Байдена в Киев перенесен на понедельник, — цитирует представителя МИД Украины RT со ссылкой на «Украинские новости».

В рамках визита Байден планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее сообщалось, что вице-президент США перед своей отставкой намерен посетить Швейцарию и Украину, где он собирался пробыть с 15 по 18 января.