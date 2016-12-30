Вице-мэр Краснодара Яковлева арестована за превышение должностных полномочий
Решением суда заместитель главы Краснодара Ольга Яковлева, курирующая вопросы муниципальной собственности, арестована на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
- Решением суда Яковлевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Она проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сказали «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, вице-мэр, в сферу деятельности которой входят правовые вопросы, вопросы муниципальной собственности и городских земель и финансовый контроль, в 2016 году приняла решение о передаче частной компании объекта муниципальной собственности с нарушением действующих требований и процедур.
На время следствия Яковлева временно отстранена от занимаемой должности.
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