Вице-мэр Краснодара Яковлева арестована за превышение должностных полномочий

Решением суда заместитель главы Краснодара Ольга Яковлева, курирующая вопросы муниципальной собственности, арестована на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

- Решением суда Яковлевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Она проходит подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - сказали «Интерфаксу» в правоохранительных органах региона.

По данным следствия, вице-мэр, в сферу деятельности которой входят правовые вопросы, вопросы муниципальной собственности и городских земель и финансовый контроль, в 2016 году приняла решение о передаче частной компании объекта муниципальной собственности с нарушением действующих требований и процедур.

На время следствия Яковлева временно отстранена от занимаемой должности.