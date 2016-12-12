Вице-канцлер Австрии выступил за постепенное снятие санкций с РФ

Вице-канцлер и глава Минэкономики Австрии Райнхольд Миттерленер призывает к последовательной отмене антироссийских санкций.

По его словам, постепенная отмена ограничений должна быть увязана с прогрессом в реализации минских соглашений. Пи этом вице-канцлер подчеркнул, что обязательства по этим договоренностям должны соблюдаться всеми сторонами, в том числе и Украиной.

«Дальнейшее бесконечное закручивание санкционной спирали не принесет ничего. Это не решает проблему, как показывает практика, цитирует РИА «Новости» интервью Миттерленера изданию Welt.

Мнение австрийского политика разделяют в руководстве Венгрии, Греции, Германии и ряде других стран.