Вице-канцлер Австрии выступил за постепенное снятие санкций с РФ
Вице-канцлер и глава Минэкономики Австрии Райнхольд Миттерленер призывает к последовательной отмене антироссийских санкций.
По его словам, постепенная отмена ограничений должна быть увязана с прогрессом в реализации минских соглашений. Пи этом вице-канцлер подчеркнул, что обязательства по этим договоренностям должны соблюдаться всеми сторонами, в том числе и Украиной.
«Дальнейшее бесконечное закручивание санкционной спирали не принесет ничего. Это не решает проблему, как показывает практика, цитирует РИА «Новости» интервью Миттерленера изданию Welt.
Мнение австрийского политика разделяют в руководстве Венгрии, Греции, Германии и ряде других стран.
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