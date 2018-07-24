Вице-губернатор Зауралья уволился после визита силовиков

Вице-губернатор Зауралья Сергей Чебыкин сразу после начала обыска в его рабочем кабинете написал заявление об отставке по собственному желанию.

По словам источников в региональном правительстве, Сергея Чебыкина считают правой рукой губернатора Алексея Кокорина.

По некоторым данным, чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает Ura.ru.