Вице-губернатор Зауралья уволился после визита силовиков
Вице-губернатор Зауралья Сергей Чебыкин сразу после начала обыска в его рабочем кабинете написал заявление об отставке по собственному желанию.
По словам источников в региональном правительстве, Сергея Чебыкина считают правой рукой губернатора Алексея Кокорина.
По некоторым данным, чиновника подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает Ura.ru.
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