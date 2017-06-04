Вице-губернатор Владимирской области задержана за взятку
Во Владимирской области задержали вице-губернатора Елену Мазанько. Она подозревается в получении взятки.
Как сообщает Газета.ru со ссылкой на губернатора региона Светлану Орлову, она задержана на 72 часа и помещена в изолятор. Орлова пояснила: «Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей».
Она считает, что данные обвинения - провокация. Глава региона сказала: «Это все провокация. Никаких взяток она не брала».
Ранее сообщалось о задержании помощника депутата Думы по делу о взятке бывшему главе Челябинской области.
Следующая новость Албания отменила визы для россиян
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии