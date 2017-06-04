Вице-губернатор Владимирской области задержана за взятку

Во Владимирской области задержали вице-губернатора Елену Мазанько. Она подозревается в получении взятки.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на губернатора региона Светлану Орлову, она задержана на 72 часа и помещена в изолятор. Орлова пояснила: «Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей».

Она считает, что данные обвинения - провокация. Глава региона сказала: «Это все провокация. Никаких взяток она не брала».

Ранее сообщалось о задержании помощника депутата Думы по делу о взятке бывшему главе Челябинской области.