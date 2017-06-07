Вице-губернатор Курской области получил взятку гаражом

Вице-губернатор Курской области Василий Зубков заключен под стражу до 4 августа по подозрению в получении взятки.

Сам подозреваемый, генерал-майор МЧС, вину признал частично. Ему назначен домашний арест.

По мнению защиты, следствие неверно квалифицировало дело, завысив стоимость объекта взятки в два раза. Предметом взятки является гараж.

Также суд поместил под домашний арест замдиректора строительной компании «Своя квартира» Александра Филимонова, который, по мнению следствия, является взяткодателем.

За посредничество во взятке предъявлено обвинение и заместителю Александра Филимонова - Андрею Занину, сообщает ТАСС.