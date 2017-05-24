Вице-губернатор Краснодарского края доставлен в СИЗО

Заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко заключен под стражу.

Он подозревается в превышении полномочий – махинации с финансированием перинатального центра в Сочи и Кубанского универсального банка.

Речь идет о сумме в 200 миллионов рублей, отмечает Kommersant.

Также следствие располагает информацией, что в 2010 году господин Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в поселке Березовый в пригороде Краснодара.

Сегодня же суд должен избрать в отношении чиновника меру пресечения, следствие настаивает на аресте вице-губернатора.