Вице-губернатор Краснодарского края доставлен в СИЗО
Заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко заключен под стражу.
Он подозревается в превышении полномочий – махинации с финансированием перинатального центра в Сочи и Кубанского универсального банка.
Речь идет о сумме в 200 миллионов рублей, отмечает Kommersant.
Также следствие располагает информацией, что в 2010 году господин Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в поселке Березовый в пригороде Краснодара.
Сегодня же суд должен избрать в отношении чиновника меру пресечения, следствие настаивает на аресте вице-губернатора.
Следующая новость Сергей Шойгу: Причины аварии Ту-154 известны на 99%
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии