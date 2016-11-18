Вице-губернатор Кемеровской области отправлен под домашний арест

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Кемеровской области Александр Данильченко отправлен под домашний арест на два месяца.

Как уточняется в сообщении, суд принял решение отправить подозреваемого по делу о вымогательстве пакета акций шахты «Разрез «Инской» до 13 января 2017 года.

Начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, проходящая по данному делу в качестве обвиняемой, также отправлена под домашний арест до 13 января.

В среду, 16 ноября суд арестовал на два месяца двух других фигурантов дела - руководителя Следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина и доверенное лицо известного кузбасского бизнесмена Александра Щукина Геннадия Вернигора.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору (ч. 3 ст. 163 УК РФ) 51 процента акций АО «Разрез "Инской» у Антона Цыганкова, рыночная стоимость которых составляет не менее 1 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

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