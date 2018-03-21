Витамин D борется с преждевременным старением

Американские ученые исследовали механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, при котором происходит преждевременное старение кожи и внутренних органов.

В итоге специалисты пришли к выводу, преждевременное старение вызывает нарушения процесса деления клеток и работы иммунной системы.

Ученые смогли найти средство, позволяющее обратить этот процесс. Оказалось, с преждевременным старение успешно справляется витамин D, который способен улучшить состояние клетки, омолаживая ее.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое заболевание, которое может проявиться у детей в возрасте двух-трех лет в виде атрофии мышц, старения кожи, выпадения волос и потери костной массы, сообщает «РИА Новости».