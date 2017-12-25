Виталий Мутко временно покинул пост президента РФС

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС) на шесть месяцев в связи с допинговым скандалом, сообщил источник.

По его словам, которые приводит «Р-Спорт», исполняющим обязанности главы организации стал генеральный директор РФС Александр Алаев.

Виталий Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года, а затем переизбран в 2016 году на четыре года.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что Мутко в ходе исполкома подаст в отставку, а его место займет генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

WADA направило в ФИФА список, содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.