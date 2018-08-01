Виталий Мутко вмешался в строительство метро в Омске

Заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко прилетел в Омск для разбирательства долгостроев региона.

Во время встречи он посоветовал чиновникам детально проработать вопрос, а уже после принимать решение о достройке или окончательной консервации метро.

В мае этого года правительство приняло решение о консервации «подземки», но даже на это потребуется 400 млн рублей.

Чиновники обсудили не только вопросы завершения строительства крупных инфраструктурных объектов, но развитие действующего аэропорта, проблемы ЖКХ, расселение людей из ветхого и аварийного жилья. В частности, обеспечение микрорайонов микрорайоны социальной инфраструктурой - школами, детсадами, поликлиниками, сообщает «Федерал Пресс».

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!