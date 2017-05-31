Виталий Мутко поручился за российских футбольных фанатов

Вице-премьер Виталий Мутко выразил уверенность в том, что российские футбольные болельщики будут соблюдать общественный порядок и вести себя правомерно в период проведения Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Он напомнил об инцидентах во время ЧЕ-2016 во Франции и заверил, что отечественные поклонники футбола «не позволят себе такого никогда», - сообщает ТАСС.

Мутко подчеркнул, что Россия – открытая и «абсолютно безопасная страна». «Просто кто-то хочет сделать тут (в России) что-то, чтобы испортить имидж страны, специально устраивать беспорядки», - добавил он.

Матчи Кубка Конфедераций будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018.