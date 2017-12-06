Виталий Мутко пообещал поддержку отечественным олимпийцам

Вице-премьер России Виталий Мутков заявил, что отечественные спортсмены, принявшие решение выступать на Олимпиаде-2018под нейтральным флагом, получат всестороннюю поддержку.

«Участвовать в Олимпиаде - это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности», - цитирует вице-премьера ТАСС.

Мутко назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) несправедливым и заверил, что Россия будет делать все для защиты честного имени спортсменов.

5 декабря исполком МОК принял решение об отстранении от участия в Олимпиаде-2018 сборной РФ. Выступить на соревнованиях смогут только отдельные спортсмены и только под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут препятствовать атлетам, желающим поехать на Игры.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Валерий подал в суд на Мутко за то, что он не сумел отстоять участие российской команды в ОИ-2018.

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