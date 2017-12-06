Виталий Мутко ответит в суде за «позор России»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко.

По мнению парламентария, Мутко «опозорил» Россию и не смог «отвоевать возможность» для России участвовать в Олимпийских играх.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», – цитирует РБК слова Рашкина.

По его мнению, Мутко немедленно должен уйти в отставку, а также принести свои извинения всем россиянам.

5 декабря МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. «Чистым» спортсменам из РФ разрешили участвовать в Играх под нейтральным флагом. Вице-премьера, экс-министра спорта Виталия Мутко пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми, пишет «Собеседник».