Виталий Милонов выступил за закрытую одежду для россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует запретить россиянам ходить в полуобнаженном виде по улицам крупных городов.

Он уже подготовил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

«Трудно представить, что на свадьбе кто-то будет в трусах стоять. Или на похоронах – в купальнике»,- заявил Милонов, комментируя свою инициативу.

Он пояснил, что ходить, например, по Невскому проспекту в плавках – недопустимо, а также предположил, что это явная проблема в воспитании некоторых людей, исправит ь которых может только закон.

В настоящее время в административном кодексе нет статьи о «неуважении к обществу», сообщает «Санкт-Петербург.ру».