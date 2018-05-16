Виталий Милонов выступил за закрытую одежду для россиян
Депутат Госдумы Виталий Милонов требует запретить россиянам ходить в полуобнаженном виде по улицам крупных городов.
Он уже подготовил соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.
«Трудно представить, что на свадьбе кто-то будет в трусах стоять. Или на похоронах – в купальнике»,- заявил Милонов, комментируя свою инициативу.
Он пояснил, что ходить, например, по Невскому проспекту в плавках – недопустимо, а также предположил, что это явная проблема в воспитании некоторых людей, исправит ь которых может только закон.
В настоящее время в административном кодексе нет статьи о «неуважении к обществу», сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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