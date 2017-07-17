Виталий Милонов снимется в фильме «Ложь Матильды»

Кинорежиссер-документалист Сергей Алиев снимет фильм «Ложь Матильды» с участием депутата Госдумы Виталия Милонова и бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.

Кроме того, в съемках фильма, создаваемого в ответ на картину режиссера Алексея Учителя «Матильда», примут участие митрополит Викентий и историки.

По словам Алиева, он принял решение о создании фильма «Ложь Матильды» после просмотра трейлера картины Алексея Учителя «о святом для православных людей государе - Николае II».

«В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор», - сказал документалист, отметив, что также развенчает миф о том, что царь был слабохарактерным.

Алиев подчеркнул, что его оскорбляет «хула на царя», которая есть в фильме «Матильда». Премьера «Лжи Матильды» запланирована на 10 - 15 сентября. Алиев подчеркнул, что специально запланировал выход своего фильма до выхода картины Учителя, сообщает «Интерфакс».

Ранее православное движение «Царский крест» призвало верующих молиться Богу о запрете фильма Алексея Учителя «Матильда».

Художественный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», еще не вышедший в прокат, рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кампанию против картины развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская, по мнению которой, он оскорбляет чувства верующих.

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Места: Россия
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