Виталий Милонов потребовал закрыть сайты знакомств
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от Роскомнадзора заблокировать все мобильные приложения для знакомств на территории России.
Такие сервисы, по мнению депутата, используются в преступных целях - на площадках свободно работают организованные группы, поставившие на поток оказание платных сексуальных услуг.
К тому же, доступ к таким ресурсам никак не ограничен для несовершеннолетних, сообщает RG.ru.
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