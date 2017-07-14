Виталий Милонов потребовал закрыть сайты знакомств

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал от Роскомнадзора заблокировать все мобильные приложения для знакомств на территории России.

Такие сервисы, по мнению депутата, используются в преступных целях - на площадках свободно работают организованные группы, поставившие на поток оказание платных сексуальных услуг.

К тому же, доступ к таким ресурсам никак не ограничен для несовершеннолетних, сообщает RG.ru.