Виталий Милонов не намерен отказываться от Telegram
Парламентарию не понравилась идея замены мессенджера ICQ.
«Я пользовался и пользуюсь мессенджером Telegram. Он ведь не запрещен к использованию, а просто заблокирован для прямого доступа», - сказал депутат в интервью НСН. Он также добавил, что не считает Telegram «главным злом», поскольку есть мессенджеры, которые используют более сложные шифры переписки пользователей, но от них не требуют предоставлять ключи для дешифрации.
Милонов отметил, что не видит ничего плохого в пользовании VPN и прокси-серверами. По его словам, они позволяют защититься от похитителей личных данных при пользовании публичными Wi-Fi-сетями.
Инициативу перехода на ICQ вместо Telegram Милонов раскритиковал. По его мнению, данный сервис слишком устарел.
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