Виталий Милонов хочет создать полицию нравов
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» предложил создать полицию нравов к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России.
Он планирует 9 апреля направить главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обращение, в котором аргументирует необходимость создания полиции нравов.
По мнению Милонова, для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов – настоящих патриотов из числа молодежи, которые будут бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и другими лицами пониженной социальной ответственности.
При этом Милонов изъявил желание лично возглавить новую организацию, сообщает «Экономика сегодня».
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