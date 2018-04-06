Виталий Милонов хочет создать полицию нравов

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» предложил создать полицию нравов к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом в России.

Он планирует 9 апреля направить главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обращение, в котором аргументирует необходимость создания полиции нравов.

По мнению Милонова, для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов – настоящих патриотов из числа молодежи, которые будут бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и другими лицами пониженной социальной ответственности.

При этом Милонов изъявил желание лично возглавить новую организацию, сообщает «Экономика сегодня».