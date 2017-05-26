Виталий Милонов готов поручить роботу часть своих обязанностей
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов готов поручить роботам часть своей работы, чтобы наглядно продемонстрировать гражданам плоды трудов Инновационного центра «Сколково».
По мнению депутата, робот может справиться с написанием изменений в действующие нормативно-правовые акты.
Он пояснил, что идея внесения изменений в закон будет принадлежать человеку, а исполнение можно поручить компьютеру.
«А людей найдется куда девать!», - отметил Милонов в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее полномочный представитель российского правительства при Госдуме Александр Синенко предложил заменить депутатов роботами, однако в комитете по законодательству к такой идее отнеслись со скепсисом.
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