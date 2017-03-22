Виталий Кличко решил издать сборник своих ставших крылатыми изречений

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, а ныне мэр Киева Виталий Кличко считает, что пришло время выпустить отдельную книгу с его изречениями, ставшими крылатыми фразами.

Градоначальник считает самыми забавными своими ляпами оговорки про четверых из двух замов, которые лежат в Кабинете министров и о том, что киевлянам необходимо подготовиться к земле, - сообщает «Лайф» со ссылкой на украинское телевидение.

Ранее фразы Кличко неоднократно цитировались в СМИ. В частности, он в разное время рассказывал журналистам, что четверо из двух его заместителей уже месяц лежат в Кабинете министров, что он ездил встречать прибывшие в Киев из-за границы снегоуборочные машины - сначала 12, потом еще три, итого 14, а также много других интересных вещей.

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