Виталий Чуркин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

МИД России сообщил дату, время и место похорон постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.

Как передал «Интерфакс» со ссылкой на МИД России, церемония прощания с Виталием Ивановичем Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.

В 13:00 на Троекуровском кладбище пройдут похороны видного российского дипломата. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-Йорке. С ним простятся коллеги по дипкорпусу и ООН.

Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет.