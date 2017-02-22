Виталий Чуркин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
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МИД России сообщил дату, время и место похорон постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина.
Как передал «Интерфакс» со ссылкой на МИД России, церемония прощания с Виталием Ивановичем Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.
В 13:00 на Троекуровском кладбище пройдут похороны видного российского дипломата. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-Йорке. С ним простятся коллеги по дипкорпусу и ООН.
Постпред России при ООН Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке в возрасте 64 лет.
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