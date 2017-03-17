Visa разрешила российским банкам брать комиссию за снятие наличных денег

Пользователям пластиковых карт международной банковской системы Visa в ближайшее время придется столкнуться с тем, что с них будут брать комиссию за снятие наличных денег через банкоматы.

Однако это правило вступит в силу только в том случае, если и другие платежные системы согласятся с ним, - сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники информации.

Собеседники издания отметили, что MasterCard также готово пойти на такую меру, а представители российской платежной системы «Мир», наоборот, заявили, что не поддержат нововведение.

В настоящее время при снятии наличных с карточки в стороннем банкомате также берется комиссия, но ее взимает выпустившая карту кредитная организация, которая платит принявшему эту карту банку. Размер межбанковской комиссии сейчас устанавливают сами платежные системы. MasterСard - 0,5 процента от суммы транзакции, у Visa тариф составляет 0,45 процента плюс три рубля, «Мир» берет 0,45 процента от снимаемой суммы.

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