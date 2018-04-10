Visa и Mastercard создают систему онлайн-переводов
Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют в скором времени запустить сервис переводов денег с карты на карту.
По данным газеты «Ведомости», в настоящее время системы создают свои сервисы в России.
Пользователи банковских карт Visa и Mastercard смогут осуществлять быстрые денежные переводы, используя только номер телефона получателя.
При этом номер телефона клиента и связанный с ним номер карты в специальное хранилище будет передавать банк, выпустивший карту, сообщает «Экономика сегодня».
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