Visa и Mastercard создают систему онлайн-переводов

Международные платежные системы Visa и Mastercard планируют в скором времени запустить сервис переводов денег с карты на карту.

По данным газеты «Ведомости», в настоящее время системы создают свои сервисы в России.

Пользователи банковских карт Visa и Mastercard смогут осуществлять быстрые денежные переводы, используя только номер телефона получателя.

При этом номер телефона клиента и связанный с ним номер карты в специальное хранилище будет передавать банк, выпустивший карту, сообщает «Экономика сегодня».