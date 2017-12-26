Visa и Mastercard исключены из «Финтеха»
Используемые во всем мире платежные системы Visa и Mastercard официально отстранены от сотрудничества с ассоциацией «Финтех», внедряющей современные финансовые технологии на территории России.
По словам источника газеты «Ведомости», решение об исключении было принято из-за принадлежности Visa и Mastercard к иностранным компаниям.
При этом представитель «Финтеха» заявил, что ассоциация «открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с Visa и Mastercard».
Представители платежных систем и ЦБ РФ на запрос «Ведомостей» не ответили.
В ассоциацию «Финтех» входят Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ, «Открытие», а также Национальная система платежных карт и Qiwi, сообщает «Экономика сегодня».
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