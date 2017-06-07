Виновника ДТП в Подмосковье объявили в международный розыск
Водитель автомобиля Ferrari, по вине которого произошла авария с человеческими жертвами, объявлен в международный розыск.
Следствие установило, что виновник ДТП покинул территорию России и находится в сопредельном государстве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В ведомстве добавили, что указанный гражданин ранее был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время в тверской суд Москвы направлено ходатайство о его заочном аресте.
ДТП на Минском шоссе в Подмосковье произошло 21 мая. В результате столкновения автомобилей Ferrari и Renault погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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