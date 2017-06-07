Виновника ДТП в Подмосковье объявили в международный розыск

Водитель автомобиля Ferrari, по вине которого произошла авария с человеческими жертвами, объявлен в международный розыск.

Следствие установило, что виновник ДТП покинул территорию России и находится в сопредельном государстве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве добавили, что указанный гражданин ранее был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время в тверской суд Москвы направлено ходатайство о его заочном аресте.

ДТП на Минском шоссе в Подмосковье произошло 21 мая. В результате столкновения автомобилей Ferrari и Renault погибли два человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.