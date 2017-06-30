Виновная в гибели байкера студентка МГИМО задержана

Следователи установили, что за рулем внедорожника Mercedes ML, насмерть сбившего байкера на Кутузовском проспекте в Москве, находилась 20-летняя Юлия Дубовцева.

По словам представителя МВД Ирины Волк, девушка задержана.

Ранее за наезд уже был арестован студент МГИМО Аркадий Смелов, которому принадлежит автомобиль. В ходе допроса он заявил, что передал управление автомобилем Дубовцевой, а также, что именно она сбила 23-летнего байкера. В свою очередь, девушка обвинила в ДТП со смертельным исходом Смелова.

Автомобиль Mercedes ML столкнулся с мотоциклом Yamaha, а затем скрылся с места аварии. Байкер, получивший тяжелые травмы, скончался через несколько часов после того, как его доставили в больницу. Погибший руководил мотоклубом при университете МАДИ, сообщает Life.

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