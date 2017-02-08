Винокуров посетовал на отсутствие на Универсиаде настоящих российских студентов
Спортивный журналист Валерий Винокуров выразил недовольство отношением России к Универсиаде. По его словам, РФ, в отличие от других стран, выставляет на соревнования профессиональных спортсменов.
В интервью НСН он пояснил, что формально от России в Универсиаде участвуют студенты. Однако спорт для них является основным родом занятий, параллельно с которым они получают образование.
По мнению Винокурова, российское спортивное руководство озабочено только результатами на Универсиадах, но не развитием студенческого спорта.
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