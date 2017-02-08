Винокуров посетовал на отсутствие на Универсиаде настоящих российских студентов

Спортивный журналист Валерий Винокуров выразил недовольство отношением России к Универсиаде. По его словам, РФ, в отличие от других стран, выставляет на соревнования профессиональных спортсменов.

В интервью НСН он пояснил, что формально от России в Универсиаде участвуют студенты. Однако спорт для них является основным родом занятий, параллельно с которым они получают образование.

По мнению Винокурова, российское спортивное руководство озабочено только результатами на Универсиадах, но не развитием студенческого спорта.