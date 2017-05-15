Винодельческая компания опровергла создание бренда Dimon
Итальянская винодельческая компания Colle Massari не подавала заявку в Роспатент на регистрацию бренда вина Dimon, заявил коммерческий директор компании Мартен Лееревельд.
По его словам, информация, появившаяся в СМИ, является фейком, а также «глупой игрой» неизвестных.
Представитель винодельни пояснил, что Мария Ирис, указанная как отправитель заявки, и которая является совладелицей винодельческой компании, это двойное имя, в то время как фамилия в заявке не указана.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспатент 5 мая зарегистрировал заявку на бренд вина и рекламных товаров Dimon от Марии Ирис, сообщает «Национальная служба новостей».
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