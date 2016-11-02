Вино и шоколад способствуют похудению
Британские ученые открыли новую диету, в основе которой — вино и шоколад. По соображению исследователей, эти продукты помогают сбросить вес и поддерживать его на нужной отметке долгое время.
Ученые проводили опыт на близнецах, которые имеют отличия в строении тела и разницу в весе. Так, один из них стабильно худел, а второй никогда не имел проблем с избыточным весом, сообщает «Экономика Сегодня».
Эксперты пришли к выводу, что основанием этого является микрофлора кишечника, в котором живут бактерии, не только помогающие усваивать нужные вещества, но и нарушающие его работу. Помогают в работе бактериям орехи, сыр, растительное масло, а также шоколад и вино. А жирные продукты, наоборот, губительно влияют на бактерии.
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