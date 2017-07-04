Вино поможет увеличить население России в будущем

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина и снижение употребления крепких напитков в России может положительно сказаться на демографической ситуации.

Он отметил, что раз Россия – страна пьющая, то необходимо постепенно отказываться от крепких напитков в пользу умеренного употребления хорошего вина, как в европейских странах, отмечает РИА Новости.

Александр Ткачев добавил, что в России ежегодно увеличивается число виноградников, увеличивается качество выпускаемого вина, соответственно, должна повышаться и культура пития.

Большинство россиян, по словам главы Минсельхоза РФ, вообще плохо разбирается в виноделии, и этот уровень необходимо повышать, чтобы не только повысить рождаемость, но и снизить алкоголизм в стране.

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