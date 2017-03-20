Вино больше не считается алкогольным напитком в Молдавии

Парламент Молдавии принял закон, согласно которому вино не является алкогольным напитком, на него не будет распространяться запрет на рекламу в СМИ и продажу в ночное время суток.

Как говорится в поправках к документу, «вино - это продукт питания, произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла», - сообщает ТАСС.

Как подчеркнул автор проекта депутат Иван Балан, изменения в законодательстве призваны поддержать молдавских виноделов, пострадавших в результате запрета на поставки своей продукции в Россию.

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз молдавских вин в сентябре 2013 года, когда в нескольких партиях продукции было обнаружено опасное вещество дибутилфталат. Найти новые рынки сбыта молдавским производителям до сих пор не удалось.

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