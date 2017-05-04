Винни-Пух обокрал туристку в центре Москвы

Туристка из Ульяновской области, приехавшая на автобусную экскурсию по Москве, стала жертвой Винни-Пуха, отнявшего у доверчивой женщины пять тысяч рублей.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя в центре столицы.

По словам туристки, люди в костюмах сказочных персонажей предлагали всем желающим сфотографироваться за деньги. Одному из них, Винни-Пуху, она передала купюру в 5 тысяч рублей, чтобы заплатить за снимок. Так как у «сказочного медведя» не было сдачи, он ушел искать размен, однако сам скрылся в неизвестном направлении, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на Liife.

Пострадавшая обратилась в полицию.