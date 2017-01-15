В Вильнюсе российское торгпредставительство закидали яйцами

В минувшую субботу неизвестные в столице Литвы бросили несколько яиц на территорию российского торгового представительства.

Полиция Вильнюса выясняет подробности происшествия. Происшествие случилось в районе Вильнюса с низким уровнем преступности, сообщает ТАСС.

Пока остается неизвестным, связано ли с происшествие с политикой.Местные власти допускают, что событие было простым хулиганством. Торгпредставительство РФ находится в здании, отельном от посольства России.