В Вильнюсе прошла акция протеста учеников двух русскоязычных школ

Ученики двух русскоязычных школ и их родители провели акцию протеста у мэрии Вильнюса. Они требовали остановить реорганизацию школ нацменьшинств.

В митинге участвовали ученики школы имени А.С Пушкина и Старгородской школы, отмечает РИА «Новости». В частности, школа имени Пушкина пытается добиться разрешения на обучение детей с 1 по 12 класс. В профсоюзе образовательного учреждения уверены, что оно способно справиться с этой нагрузкой, поскольку его педагоги обладают высокой квалификацией.

Сейчас в школе имени Пушкина дети обучаются с 1 по 10 класс. «Мы не хотим после 10 класса идти в другие школы, здесь наш дом, наша семья. Но нас никто не слышит», - сказала агентству одна из учениц.

Что касается Старгородской школы, то власти города хотят расформировать ее, ссылаясь на малое количество учащихся. Родителям предлагают перевести детей в русско-польскую школу, а здание мэрия хочет передать литовскому учебному заведению.

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