Виктору Януковичу грозит пожизненное заключение

В Киеве начался масштабный судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемого в государственной измене.

Генпрокуратура будет добиваться наивысшей меры наказания — пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, Янукович скрылся в России, а значит – в Кремле не могут не знать о его местонахождении. Но и выдавать не спешат.

К началу сегодняшнего судебного заседания защита Виктора Януковича подготовила более 30 жалоб и ходатайств, сообщает Kommersant.ru.

Сам Виктор Янукович будет присутствовать на заседании суда в формате видеосвязи. Адвокаты утверждают, что экс-президент не может вернуться в страну, так как у украинских властей нет возможности обеспечить его безопасность.

Виктору Януковичу будут предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность страны и государственная измена.

Основанием для обвинения служит письмо Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он якобы просит президента России Владимира Путина ввести войска на Украину для обеспечения общественного порядка.