Виктору Януковичу грозит пожизненное заключение
В Киеве начался масштабный судебный процесс над экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиняемого в государственной измене.
Генпрокуратура будет добиваться наивысшей меры наказания — пожизненного лишения свободы.
По версии следствия, Янукович скрылся в России, а значит – в Кремле не могут не знать о его местонахождении. Но и выдавать не спешат.
К началу сегодняшнего судебного заседания защита Виктора Януковича подготовила более 30 жалоб и ходатайств, сообщает Kommersant.ru.
Сам Виктор Янукович будет присутствовать на заседании суда в формате видеосвязи. Адвокаты утверждают, что экс-президент не может вернуться в страну, так как у украинских властей нет возможности обеспечить его безопасность.
Виктору Януковичу будут предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность страны и государственная измена.
Основанием для обвинения служит письмо Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он якобы просит президента России Владимира Путина ввести войска на Украину для обеспечения общественного порядка.
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