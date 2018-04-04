Виктория Скрипаль высказала свою версию отравления в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория полагает, что он пострадал не от нервно-паралитического вещества, а от рыбопродуктов.

Она пояснила, что Скрипаль и его дочь, перед тем как их обнаружила полиция, делали заказ в пиццерии. Однако данный факт следствие засекретило.

«Почему эта информация засекречена? Они что там ели какое-то блюдо, которое нельзя есть или оно запрещено в Англии? Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами», - цитирует ее «Интерфакс».

Виктория также задалась вопросами о том, почему не пострадали от отравляющего вещества девушка, первая обнаружившая экс-полковника и его дочь, а также животные, которые живут у Скрипалей. По ее словам, соседи видели одного из двух котов, бегающим по улице.