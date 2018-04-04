Виктория Скрипаль высказала свою версию отравления в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория полагает, что он пострадал не от нервно-паралитического вещества, а от рыбопродуктов.

Она пояснила, что Скрипаль и его дочь, перед тем как их обнаружила полиция, делали заказ в пиццерии. Однако данный факт следствие засекретило.

«Почему эта информация засекречена? Они что там ели какое-то блюдо, которое нельзя есть или оно запрещено в Англии? Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами», - цитирует ее «Интерфакс».

Виктория также задалась вопросами о том, почему не пострадали от отравляющего вещества девушка, первая обнаружившая экс-полковника и его дочь, а также животные, которые живут у Скрипалей. По ее словам, соседи видели одного из двух котов, бегающим по улице.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Россия предложила обсудить дело Скрипалей в Совбезе ООН

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО