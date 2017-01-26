Виктория Нуланд покидает Госдепартамент США
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост.
Кроме нее, американское внешнеполитическое ведомство покинут помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.
На данный момент обязанности госсекретаря исполняет заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри Томас Шэннон. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность руководителя внешнеполитического ведомства экс-главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «РИА Новости».
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии