Виктория Нуланд покидает Госдепартамент США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост.

Кроме нее, американское внешнеполитическое ведомство покинут помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд, а также заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.

На данный момент обязанности госсекретаря исполняет заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри Томас Шэннон. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность руководителя внешнеполитического ведомства экс-главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «РИА Новости».