Виктории Скрипаль отказали в британской визе

Власти Великобритании отказались выдавать визу племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – Виктории.

По данным телеканала Sky News, причиной отказа стало нарушение Викторией Скрипаль иммиграционных правил. Сама она не в курсе произошедшего. «Я ничего об этом не знаю. В посольстве мне ничего не говорили», - цитирует ее «Интерфакс».

В Лондоне предполагают, что племянница экс-полковника могла попасть под влияние Кремля и ее используют в качестве пешки, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ВВС.