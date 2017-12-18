Сын Виктора Черномырдина задолжал банкам 2 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявления «Газпромбанка» и «Северстали» о включении долга перед ними в размере 1,6 миллиарда рублей, а также признал обоснованными требования банка «ВТБ» к должнику в размере 304,4 миллиона рублей.
В реестр требований кредиторов, находящегося в процедуре банкротства по данному делу, внесен сын экс-премьера РФ Виктора Черномырдина Виталий.
Долг перед «Газпромбанком» составляет 1,1 млрд рублей, перед «Северсталью» - 541,7 млн рублей, передает «РАПСИ».
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