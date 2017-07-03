Виктор Янукович предъявил иск украинскому банку
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил в Печерский районный суд Киева иск к «Ощадбанку».
Экс-глава государства требует защитить его деловую репутацию и обязать банк опровергнуть сообщения о том, что на счетах в кредитной организации лежат 1,15 миллиарда долларов якобы принадлежащих ему и бывшему премьеру Николаю Азарову.
Защита ответчика называет иск необоснованным. Она подвергает сомнению наличие у Януковича деловой репутации и отмечает отсутствие доказательств того, что она могла пострадать.
Адвокаты банка намерены также поставить под сомнение полномочия представителя эк-президента. Они указывают на то, что договор о правовой помощи был подписан в феврале текущего года в Киеве, хотя Януковича в это время там быть не могло, передает «Интерфакс».
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