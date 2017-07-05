Виктор Янукович отзывает своих адвокатов из Киева

Бывший президент Украины Виктор Янукович решил отозвать адвокатов, представляющих его интересы на судебном процесс в Киеве.

По его словам, они бессильны «в стране уничтоженного правосудия». При этом Янукович отметил, что не сомневается в квалификации юристов, передает ТАСС.

Отзыв адвокатов он объяснил решением отказаться от дальнейшего участия в судебном процессе по обвинению его в госизмене. Янукович заявил, что ему заранее известен итог разбирательства, поскольку суд будет стараться любым способом достичь поставленных перед ним целей.

Экс-президент не сомневается, что будет обвинен «во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины». Судебный процесс он назвал профанацией, отметив, что в его ходе были нарушены все возможные принципы и нормы права и конституция Украины.

В то же время Янукович заявил, что не прекратит борьбу за восстановление справедливости, законности и порядка на в стране.