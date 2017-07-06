Виктор Янукович объяснил выбор крымчан в пользу России

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что итоги всенародного референдума в Крыму в 2014 году были предсказуемы.

По его словам, крымчане опасались майдана, аналогичного киевскому, а также возможной расправы со стороны новых властей. «Все, что произошло в Крыму, — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа», - цитирует бывшего украинского лидера «ФедералПресс».

Янукович также добавил, что он хотел бы возвращения полуострова в состав Украины, однако понимает выбор его жителей.

Крым вошел в состав России в 2014 году. За это в ходе референдума высказались свыше 96% избирателей. Киев итоги голосования не признает и продолжает считать полуостров свое территорией «временно оккупированной» РФ.