Виктор Янукович назвал имена организаторов госпереворота

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в Украине в 2014 году.

В документе речь идет об умышленных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти.

Виктор Янукович раскрывает в заявлении причины и следствия переворота, которые привели к негативным действиям в Крыму, Донбассе и в самой стране.

Экс-президент Украины называет имена так называемой группировки, которая была причастна к захвату власти насильственным методом, сообщает РИА Новости.

В частности, это Арсен Аваков (ныне глава МВД Украины), Виталий Кличко (мэр Киева), Юрий Луценко (генеральный прокурор Украины).