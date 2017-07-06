Виктор Янукович назвал имена организаторов госпереворота
Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в Украине в 2014 году.
В документе речь идет об умышленных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти.
Виктор Янукович раскрывает в заявлении причины и следствия переворота, которые привели к негативным действиям в Крыму, Донбассе и в самой стране.
Экс-президент Украины называет имена так называемой группировки, которая была причастна к захвату власти насильственным методом, сообщает РИА Новости.
В частности, это Арсен Аваков (ныне глава МВД Украины), Виталий Кличко (мэр Киева), Юрий Луценко (генеральный прокурор Украины).
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