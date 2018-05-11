Виктор Вексельберг лишил центр Вашингтона туалетов

Санкции США против российского бизнесмена Виктора Вексельберга закончились конфузом с канализационной системой в центре Вашингтона.

Администрация Национальной аллеи не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы.

Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн «Sulzer», в котором Виктор Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.

В результате сотрудники аллеи были вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания, передает «Lenta.ru».