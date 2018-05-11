Виктор Вексельберг лишил центр Вашингтона туалетов
Санкции США против российского бизнесмена Виктора Вексельберга закончились конфузом с канализационной системой в центре Вашингтона.
Администрация Национальной аллеи не смогла вовремя завершить ремонт канализационной системы.
Сливные насосы для организации поставлял швейцарский машиностроительный концерн «Sulzer», в котором Виктор Вексельберг владел 63,42% акций, и из-за санкций компания не смогла заключить контракты с американским контрагентом.
В результате сотрудники аллеи были вынуждены пользоваться передвижными уборными или бегать по нужде в соседние здания, передает «Lenta.ru».
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