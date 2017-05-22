Виктор Садовничий предложил отправлять учителей в вузы для повышения квалификации
Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил отправлять школьных учителей в вузы для повышения квалификации.
«Учителю надо дать возможность повышать квалификацию в лучших вузах, на лекциях ведущих профессоров, на летних курсах», - сказал он в интервью «Российской газете». Садовничий также отметил, что сегодня в школы идут работать не самые лучшие выпускники вузов, хотя набирать туда, по его мнению, нужно самых сильных.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что исследования выявили пробелы в знания по профильным предметам у 10% учителей математики и русского языка.
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