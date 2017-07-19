Виктор Бут получил новый срок за выращивание чайного гриба

Россиянин Виктор Бут, приговоренный в США к 25 годам тюрьмы за якобы продажу ракет класса «Земля-Воздух», получил еще 40 дней тюрьмы за выращивание чайного гриба в камере.

Кроме того, Бута могут лишить права пользоваться телефоном или покупать продукты в тюремном магазине.

Как пояснил «Известиям» адвокат Алексей Тарасов, его подзащитного обвинили в производстве алкоголя в камере.

По его словам, в США популярен напиток из чайного гриба. Его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Виктор Бут также вырастил у себя данное растение, чтобы лечить желудок.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года и вывезен в США с серьезными нарушениями местных и американских законов, сообщает «Национальная служба новостей».