В МЧС не видят смысла в эвакуации жителей Волоколамска
В главке МЧС по Московской области не считают необходимым вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, в ведомстве не видят предпосылок к массовой эвакуации местных жителей из-за свалки. Отдельным же горожанам, которые нуждаются в санаторном лечении, помогает в решении этого вопроса местная администрация, передает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что на работы по дегазации мусорного полигона «Ядрово» потребуется порядка трех недель. Начнутся они в середине апреля. В настоящее время для устранения запаха применяются аэрозольные пушки.
Следующая новость Задержана еще одна чиновница по делу о пожаре в Кемерове
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии