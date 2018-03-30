В МЧС не видят смысла в эвакуации жителей Волоколамска

В главке МЧС по Московской области не считают необходимым вводить в Волоколамске режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в ведомстве не видят предпосылок к массовой эвакуации местных жителей из-за свалки. Отдельным же горожанам, которые нуждаются в санаторном лечении, помогает в решении этого вопроса местная администрация, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что на работы по дегазации мусорного полигона «Ядрово» потребуется порядка трех недель. Начнутся они в середине апреля. В настоящее время для устранения запаха применяются аэрозольные пушки.

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